Michel Wuyts stopt in 2022 na meer dan dertig jaar als wielercommentator. Hij neemt komende winter na het veldritseizoen afscheid.

"Het is met zeer gemengde gevoelens dat we dit nieuws bekendmaken", zegt Pieter De Windt, hoofdredacteur van Sporza, vrijdag. "Met Wuyts nemen we deze winter afscheid van een monument. Michel vervangen is niet evident: voor vele generaties is hij dé stem van de koers."

"Karl Vannieuwkerke zal de grote eendagswedstrijden, waaronder de klassiekers, voor zijn rekening nemen. Renaat Schotte wordt de man van de grote ronden en de rittenkoersen. En Ruben Van Gucht zal als stem bij het veldrijden en het vrouwenwielrennen klinken."

José De Cauwer, die de wielerwedstrijden vaak samen met Wutys van commentaar voorziet, blijft volgens Sporza wel actief.