De eenmalige junioraflevering van I Can See Your Voice, waarmee het tweede seizoen van het programma werd afgesloten, heeft donderdagavond 785.000 kijkers getrokken. De zangshow van RTL 4 was daarmee het op vijf na best bekeken programma van de dag, meldt Stichting KijkOnderzoek.

De kinderuitzending was minder populair dan de reguliere afleveringen, waar wekelijks meer dan een miljoen mensen naar keken.

In de junioraflevering moesten gastartiest Silver Metz (bekend uit We Want More) en vaste panelleden Marieke Elsinga, Fred van Leer, Danny de Munk en Edsilia Rombley raden wie van de jonge deelnemers kon zingen. Carlo Boszhard presenteerde ook deze speciale uitzending.