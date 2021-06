Fidan Ekiz en Renze Klamer zullen vanaf de nazomer niet meer te zien zijn in De Vooravond, zo heeft BNNVARA donderdag bekendgemaakt. Zij worden vervangen door Sophie Hilbrand en Khalid Kasem, die de talkshow om de beurt presenteren. Klamer laat in een eerste reactie weten "perplex" te staan.

Het besluit om te stoppen met Ekiz en Klamer is genomen door de omroep, laat directeur content Gert-Jan Hox weten.

"Zij zijn als duo met in elkaar in het diepe gesprongen, vulden elkaar goed aan en hebben het programma een eigen karakter gegeven. Dat heeft goede gesprekken en spraakmakende momenten opgeleverd, maar toch moeten we vaststellen dat het programma de urgentie mist die we zoeken."

Daar komt door de afwisselende presentatie van Hilbrand en Kasem, die vanaf maandag 30 augustus te zien zijn, meer focus op. "Eén presentator die er scherp bovenop zit en het gesprek van de dag voert én bepaalt." Ekiz en Klamer blijven volgens Hox wel verbonden aan BNNVARA en gaan in gesprek over mogelijke andere projecten.

Klamer reageert op Twitter verbaasd op het nieuws en zegt het "nog geen 24 uur geleden te hebben gehoord". "Sta nog perplex. Geschrapt vanwege te weinig urgentie, terwijl vanuit het management voorafgaand aan seizoen twee de opdracht was: meer entertainment. Ik ga eens goed nadenken wat ik nu wil doen." BNNVARA laat aan NU.nl weten het bericht te hebben gezien, maar wil hier niet in de media op reageren.

Ekiz heeft vooralsnog alleen gereageerd met een populaire internetgrap, waarmee ze de suggestie wekt ook niet blij te zijn met het nieuws.

Eerste programma voor Kasem

Het programma wordt het presentatiedebuut van advocaat Kasem, die eerder al in beeld was om De Vooravond te presenteren. Hij trok zich echter terug als kandidaat wegens berichten dat hij zich mogelijk schuldig zou hebben gemaakt aan het lekken van informatie richting richting Ridouan T.

"Deze uitdaging lijkt in niets op wat ik tot nu toe heb gedaan, maar ik ben enorm gemotiveerd om met Sophie en het hele team een talkshow te maken waar mensen met veel plezier naar willen kijken", aldus de advocaat. Kasem is bij het publiek ook bekend als woordvoerder van de familie van voetballer Abdelhak Nouri en als finalist van De slimste mens.

Hilbrand is sinds anderhalf jaar te zien als presentator van Op1. Op 5 juli presenteert ze haar laatste aflevering van de talkshow op de late avond. "Ik ga Hugo (Logtenberg, medepresentator, red.) wel erg missen, maar ben er trots op dat ik voor m'n cluppie BNNVARA op die mooie plek, samen met een nieuw team, dit programma kan gaan maken. En ik ben ook wel benieuwd naar de nieuwe man in m'n leven."