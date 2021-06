Johan Derksen vindt het niet erg dat de spelers van het Nederlands elftal de programma's Veronica Inside en De Oranjezomer boycotten. De voetbalanalyticus hoopt zelfs dat ze het volhouden zolang hij nog op televisie is.

"Ik hoop dat ze die boycot volhouden tot mijn contractduur afloopt", zei Derksen donderdag in het NPO Radio 1-programma 1 op 1. Volgens hem mist het publiek niets. "Ik zie die persconferenties na afloop van die wedstrijdjes en dan komen die spelers in beeld en er is er niet één die iets zinnigs te melden heeft."

"Ze zitten maar wat te murmelen of ze kunnen geen vijf woorden achter elkaar zeggen of ze worden gehersenspoeld door degene die mediatraining geeft", gaat Derksen verder. "Ik heb geen enkele behoefte om met welke voetballer dan ook te communiceren want er is er niet één die een interessant standpunt naar voren brengt."

De spelers van het Nederlands elftal boycotten het voetbalprogramma sinds vorig jaar. Aanleiding was Derksens vergelijking van rapper Akwasi met Zwarte Piet. Dit deed hij tijdens een uitzending van Veronica Inside in het voorjaar van 2020.