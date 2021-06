Snollebollekes-zanger Rob Kemps trekt zich niet veel aan van de kritiek van de KNVB. De voetbalbond stoort zich aan een Oranjecommercial van Jumbo, waarin onder andere de Snollebollekes-hit Links Rechts, het lijflied van het Oranjevrouwenvoetbalteam tijdens het EK in 2017, te horen is.

In de reclame wordt volgens de voetbalbond te veel ingespeeld op de Oranjekoorts in de aanloop naar het aanstaande Europees kampioenschap voetbal, onder meer met een juichcape en dus het desbetreffende nummer.

Het bezwaar van de KNVB is daarnaast dat Jumbo geen officiële partner is. Concurrent Albert Heijn is dat wel.

De Telegraaf meldt donderdag op de voorpagina dat de KNVB de supermarkt per brief op heeft geroepen om de commercial aan te passen of van de televisie te halen. Aan NU.nl laat de bond weten niet inhoudelijk op de brief in te willen gaan.

Kemps schrijft op Instagram dat hij geen betere reclame kan bedenken dan de bewuste voorpagina. Daarna laat hij weten dat hij de hele ophef wil relativeren: "Zullen we er anders met z'n allen een mooi feestje van maken!? ik dacht dat we het afgelopen jaar wel wat anders aan ons hoofd hadden, toch!?"