Prins Harry en zijn vrouw Meghan Markle dreigen met juridische stappen tegen de BBC, meldt Daily Beast woensdag. De omroep meldde eerder dat het stel koningin Elizabeth niet om toestemming had gevraagd om hun dochter Lili naar haar te vernoemen, maar dit is volgens het echtpaar onjuist.

De advocaten van Harry en Meghan hebben gedreigd juridische stappen te ondernemen wanneer de BBC deze berichtgeving nogmaals herhaalt.

Prins Philip gebruikte Lilibet altijd als koosnaampje voor zijn vrouw, koningin Elizabeth. Hun woordvoerder laat weten dat Harry en Meghan daarom toestemming hebben gevraagd. "Als zij het niet had gewild, dan hadden ze de naam niet gebruikt", aldus de woordvoerder.

De koningin heeft haar achterkleindochter inmiddels ontmoet via videobellen. Het is niet duidelijk wanneer ze haar jongste achterkleinkind voor het eerst in het echt zal kunnen zien.

Meghan Markle beviel vrijdag van Lili. Zij en haar man prins Harry brachten twee dagen later het nieuws naar buiten. Diana, de tweede naam van hun dochter, is een eerbetoon aan de in 1997 overleden moeder van prins Harry.

Lili is het tweede kind van prins Harry en Meghan. Het stel heeft ook een tweejarige zoon: Archie Harrison Mountbatten-Windsor.