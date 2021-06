Femke Halsema heeft de persoonlijke relatie met de journalisten die haar zoon, in haar ogen, na zijn aanhouding in 2019 hebben 'gekrenkt' voorlopig verbroken. Dat zegt ze in het interviewprogramma College Tour.

De zoon van Halsema werd in augustus 2019 op vijftienjarige leeftijd door de politie gearresteerd, omdat hij voor overlast zorgde op een leegstaande woonboot.

Tijdens zijn aanhouding werd ook een onschadelijk gemaakt alarmpistool gevonden, waarvan Halsema's partner Robert Oey later toegaf dat het van hem was. De zoon van Halsema werd uiteindelijk niet vervolgd voor verboden wapenbezit.

Volgens De Telegraaf zouden er aanwijzingen zijn geweest dat Halsema de hele affaire wilde verdoezelen. Meerdere politiemensen zouden volgens de krant van hogerhand opdracht hebben gekregen om te zwijgen over het incident. In een brief aan de inwoners van Amsterdam ontkende Halsema de aantijgingen direct.

'Mijn zoon werd in De Telegraaf heel zwaar beschadigd'

In de aflevering van College Tour, die dinsdagavond werd uitgezonden, zei Halsema zichtbaar geëmotioneerd dat ze destijds geen andere keuze had dan de brief te schrijven.

"Mijn vijftienjarige zoon werd met een vals verwijt op drie pagina's in De Telegraaf heel zwaar beschadigd. Ik kon dat niet laten gebeuren. Daar werd nog eens aan verbonden, want dat was het enige argument om te publiceren, dat er sprake van een doofpot zou zijn, wat ook niet klopte. Dus ik had een dubbele taak. Ik weet inderdaad dat ik in die nacht een brief heb geschreven, omdat ik heb gedacht: mijn zoon zal weten dat ik hem verdedigd heb."

Daarnaast herhaalt Halsema wat ze destijds in de brief schreef, namelijk dat ze haar functie nooit zou misbruiken om haar kinderen te bevoordelen.

"Dit is voor mij de afgelopen twee jaar een no-go-onderwerp geweest, want dat zit dicht op je. En nogmaals, de stad is er niet bij gediend dat ik daar te veel ruimte aan geef. Zolang je niet aan mijn kinderen komt, ben ik aan het werk. Want ik kan wel wat hebben. Dat hoort bij de baan."

Halsema onderhoudt professionele relatie met De Telegraaf

Over haar huidige omgang met De Telegraaf zei Halsema: "Daar ben ik gewoon volstrekt professioneel in. Mijn woordvoerders hebben buitengewoon goed contact met journalisten. Linksom of rechtsom, wat voor persoonlijke gevoelens ik daarbij heb doet er niet toe. De krant is een van de journalistieke media die toegang moeten hebben tot het stadhuis en die mij ook moeten kunnen controleren. Er zal ze geen strobreed in de weg worden gelegd."

Mocht De Telegraaf haar in de nabije toekomst om een interview verzoeken, is het wel mogelijk dat de krant even moet wachten. "Het kan zijn dat ik dan een beetje druk ben."

Zonder specifiek hun opdrachtgevers te benoemen, sloot Halsema af: "Mijn persoonlijke relatie met de journalisten die mijn kind hebben gekrenkt, heb ik even onderbroken."