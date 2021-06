Het Amsterdam UMC merkt op dat er meer onrust onder vrouwen met borstimplantaten is sinds de NPO onlangs de documentaire Moordtieten met Dionne Slagter uitzond. Het aantal verwijzingen naar de siliconenpoli is "plots explosief" gestegen.

Wachttijden voor een consult over mogelijke complicaties zijn volgens Prabath Nanayakkara, hoogleraar interne geneeskunde bij het Amsterdam UMC, opgelopen van drie naar zes maanden.

In de documentaire onderzoekt vlogger Slagter de mogelijke risico's en gevolgen van siliconen borstimplantaten. In het programma worden bijvoorbeeld ernstige gezondheidsklachten besproken die veroorzaakt zouden zijn door de implantaten.

Nanayakkara vertelt dat het medisch centrum altijd een toename van het aantal bezorgde mensen ziet wanneer problemen met protheses in het nieuws zijn. De hoogleraar benadrukt echter dat bezorgdheid in veel gevallen niet nodig is, zeker niet wanneer mensen geen klachten hebben.

Het Amsterdam UMC meldt dat er inderdaad een groep vrouwen in de polikliniek is die gezondheidsklachten heeft die vermoedelijk door implantaten zijn veroorzaakt. Wel benadrukt Nanayakkara dat er niet genoeg medische kennis over de implantaten is om te kunnen stellen dat elke vrouw met implantaten hier uiteindelijk complicaties van krijgt.

In de uitzending van BNNVARA wordt ook een test besproken waarbij de hoeveelheid van de stof platinum in hoofdhaar wordt gemeten. De aanwezigheid van de stof wordt hierbij als maatstaf voor een siliconenlekkage gebruikt. Nanayakkara ziet dat mensen nu vooral vragen hebben over deze test. Hij vertelt dat de klinische waarde van deze test nog wordt onderzocht, maar dat er momenteel geen reden is om de resultaten van een haartest te gebruiken als reden voor een medische ingreep.