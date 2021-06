Wilfred Genee presenteert tijdens de komende sportzomer samen met Johan Derksen en René van der Gijp bijna twee maanden lang aaneengesloten op SBS6. De presentator zegt in Panorama daar geen problemen mee te hebben.

"Ik ga over sport praten. Dat is toch het leukste dat er is. Uiteindelijk verplaatsen wij lucht, meer niet. Mensen die in de bouw werken, op het land of in een fabriek, díé werken hard. Wij niet. Wat wij doen, kost alleen veel tijd. Maar eerlijk is eerlijk: een dagje vrij zou natuurlijk wel lekker zijn", aldus Genee.

Het drietal is tussen 10 juni en 11 juli twee keer per dag te zien in De Oranjezomer, waarin ze over het EK voetbal praten. Vanaf 12 juli doen ze verslag van de Tour de France en de Olympische Spelen.

De 53-jarige Genee zegt dat hij zich nog wel even moet inlezen in de olympische sporten, maar maakt duidelijk dat de insteek van het programma anders zal zijn dan die van andere programma's.

"Wij blijven gewoon VI (Voetbal Inside, red.) maken, maar dan over de Spelen. René zal ongetwijfeld weer gaan zeggen dat hij hockey een vorm van stofzuigen vindt en Johan maakt vast weer allerlei grappen over die dames op de balk. Onze insteek gaat heus niet opeens zijn dat die turnsters tweetiende punt meer hadden moeten krijgen, of zo."