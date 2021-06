De finale van Snackmasters was dinsdagavond goed voor 638.000 kijkers. Het RTL 4-programma eindigde daarmee op de elfde plek in de kijkcijferlijst van Stichting KijkOnderzoek.

In het programma met Miljuschka Witzenhausen en Martijn Krabbé moeten chef-koks proberen iconische snacks zo goed mogelijk na te maken. In de finale moest een borrelnootje worden nagemaakt.

De winnaar van Snackmasters vertelde aan het AD dat dat niet makkelijk was. "We moesten de pinda los van het korstje krijgen. En het krakje wilde ik perfect hebben."

Snackmasters was overigens niet het best bekeken RTL 4-programma van de dag. Dat was het Half Acht Nieuws met 951.000 kijkers. Ook Humberto (751.000) en Goede Tijden, Slechte Tijden (678.000) scoorden hoger. Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur op NPO1 met iets meer dan anderhalf miljoen kijkers.