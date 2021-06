Topkok Ron Blaauw heeft het RTL 4-programma Snackmasters gewonnen. In de finale, die dinsdag werd uitgezonden, bleek hij beter een borrelnootje na te kunnen maken dan zijn laatst overgebleven concurrent Dennis Huwaë.

In gesprek met het AD vertelt Blaauw dat het lastig was om het borrelnootje na te maken. "We moesten de pinda los van het korstje krijgen. En het krakje wilde ik perfect hebben."

De chef-kok laat weten de snack "als grapje" te gaan serveren in zijn restaurants. "Ik merk toch dat veel mensen het leuk vonden dat ik meedeed en dat er toch veel mensen naar hebben gekeken."

De afgelopen weken was te zien hoe de deelnemende chef-koks in hun eigen restaurantkeuken zonder aanwijzingen een bekende snack probeerden na te bootsen.

In eerdere afleveringen werd onder meer een sultanakoekje en chips 'nagemaakt'. De makers van de originele snacks bepaalden wie doorging en wie er afviel. Ook Miljuschka Witzenhausen, die het programma samen met Martijn Krabbé presenteerde, zat in de jury.

Naast Blaauw en Huwaë deden onder anderen Bobby Rust, Jacob Jan Boerma, Richard van Oostenbrugge en André Gerrits mee. Zij hadden allemaal tijd voor het programma, omdat hun restaurants vanwege corona gesloten waren.