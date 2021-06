Hélène Hendriks bereidt zich al weken voor op haar rol als verslaggever in De Oranjezomer op SBS6, waar ze de kijkers dagelijks op de hoogte zal houden van het wel en wee van het Nederlands elftal. De sportpresentatrice vindt het jammer dat ze de spelers niet te spreken krijgt wegens strenge coronamaatregelen en een boycot. "Maar het maakt het werk niet minder leuk", vertelt ze in gesprek met NU.nl.

Een-op-eeninterviews met de spelers zijn wegens maatregelen rondom het coronavirus alleen weggelegd voor de houder van de uitzendrechten (de NOS in Nederland). Als er een persconferentie is met spelers, kan Hendriks hun geen vragen stellen, omdat de spelers vorig jaar een boycot tegen het programma Veronica Inside (waar De Oranjezomer een zomerse versie van is) begonnen wegens in de ogen van de spelers racistische uitlatingen van Johan Derksen. Die boycot is in de aanloop naar het EK niet opgeheven.

"Natuurlijk is dat wel jammer en zou het leuk zijn als ik ze wel kon spreken", zegt Hendriks. "Soms maakt dat het werk boeiender, maar we gaan verder met alle voorbereidingen en er is alsnog genoeg te doen."

'Fout op tv wordt uitvergroot, en terecht'

Dat Hendriks regelmatig aan tafel zal aanschuiven bij Wilfred Genee, René van der Gijp en Derksen, die erom bekendstaan geen blad voor de mond te nemen, heeft geen invloed op de manier waarop ze zich voorbereidt.

"Wat ik ook doe qua werk, ik zorg altijd dat ik zo goed mogelijk ben voorbereid", vertelt de presentatrice. "Natuurlijk heeft iedereen weleens een mindere dag en kan een foutje gebeuren, maar dat wordt op televisie wel meteen uitvergroot, en terecht ook. Als ik qua voorbereiding mijn deel doe, kan ik het mezelf in ieder geval niet verwijten als er dan toch een keertje iets misgaat", lacht Hendriks.

'Zoals Derksen is er maar één'

Hendriks heeft zelf niets gemerkt van het feit dat haar collega Derksen klaar is met televisie. De voetbalanalist kondigde onlangs aan in de zomer van 2022 te stoppen met VI, omdat het werk hem is gaan tegenstaan en hij zichzelf betrapt op het werken op de automatische piloot. "Dat is zijn eigen gevoel natuurlijk, maar daar merk ik niks van, want hij stelt zich altijd professioneel op", vindt Hendriks.

"Hij levert altijd. Ik heb echt niet het idee dat ik hem scherp moet houden." Hendriks begrijpt zijn keuze, maar vindt het wel jammer als haar collega van de buis zou verdwijnen. "Hij is wel een icoon, zoals hij is er maar één. Ook op persoonlijk vlak zou ik het jammer vinden, want ik mag hem erg graag. Maar hij moet natuurlijk lekker doen wat hij wil en wie weet komt hij op een andere manier nog wel terug op tv."

Hélène Hendriks is samen met René van der Gijp, Wilfred Genee en Johan Derksen te zien in De Oranjezomer. Foto: Talpa

'Met kwartfinale zet ik hoog in'

Hendriks is nog niet overtuigd van succes van het Nederlands elftal op het aanstaande EK. "Het is moeilijk om de laatste twee oefenwedstrijden niet in acht te nemen. Het is natuurlijk wel vaker gebeurd dat de oefenwedstrijden slecht gingen en ze er op het hoofdtoernooi wel stonden, maar je merkte wel dat ze nog niet goed op elkaar afgestemd waren en er veel misging."

Op de vraag of ze een voorspelling wil doen, reageert ze aarzelend. "Laat ik zeggen dat ze de kwartfinale halen. En dan zet ik hoog in." Aan haar support zal het in ieder geval niet liggen, want de Oranjekoorts is al behoorlijk gestegen bij de presentatrice. "Of ik nu voor mijn werk betrokken ben bij een toernooi of niet, ik ben altijd een groot aanhanger van de Nederlandse sporters, of het nu voetbal, de Olympische Spelen of de Tour de France is."

De Oranjezomer is vanaf 10 juni dagelijks om 22.55 uur te zien op SBS6. Vanaf 11 juni is er ook dagelijks om 20.00 uur een voorbeschouwing te zien.