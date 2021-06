Ton van Dijk, voormalig hoofdredacteur van Panorama en Nieuwe Revu, is maandag op 77-jarige leeftijd overleden. Zijn familie heeft een bericht hierover van Villamedia bevestigd. De oud-journalist was al langer ziek.

Van Dijk begon als leerling-journalist bij De Nieuwe Dag, kopblad van De Tijd. Hij trad eind jaren zestig in dienst van Nieuwe Revu. Hij werkte eerst als verslaggever en daarna als hoofdredacteur. Daarna werkte Van Dijk jarenlang voor de Haagse Post.

In 1988 werd hij weer hoofdredacteur, ditmaal voor het blad Panorama. Hier bleef hij in dienst tot 1991. Daarna werkte Van Dijk nog lange tijd als freelancer voor onder andere HP/De Tijd, Esquire en Vrij Nederland. Hij schreef meerdere boeken, zoals Sterke verhalen en Medische missers.

De journalist gaf vanaf 1982 les aan de School voor Journalistiek in Utrecht. In de jaren negentig kwam hier ook de Rijksuniversiteit Groningen bij. Hij bracht een hele generatie jonge journalisten op deze manier de fijne kneepjes van het vak bij.

Op Villamedia schreef hij in 2016 een artikel over 'zijn' studenten. Hij stelde heel trots te zijn als een oud-leerling positief in het nieuws opdook. "Alsof het succes ook een beetje aan mij te danken is, alsof het een beetje op mij afstraalt", schreef hij.

Mediahistoricus Huub Wijfjes, die jarenlang met hem werkte in Groningen, prijst Van Dijk als "een journalist van de oude stempel, in de goede zin des woords. Feiten en mooie relevante verhalen stonden bij hem voorop. En hij vond het heel belangrijk deze kwaliteiten ook over te dragen aan de nieuwe generatie."