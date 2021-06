Er zal op korte termijn waarschijnlijk geen gesprek plaatsvinden tussen Geert Wilders en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). De PVV-leider noemt de kritiek en de uitnodiging om in gesprek te gaan met de vakbond hypocriet.

"De keren dat door jullie media onwaarheden en rotzooi is verspreid waarin ik jarenlang als xenofoob, extreemrechts, racist, ondemocratisch of nazi ben neergezet zijn ontelbaar", schrijft Wilders dinsdag op Twitter.

De NVJ wil met Wilders in gesprek over de manier waarop hij journalisten benadert en vooral in openbare uitingen doorlopend afkraakt. Wilders schreef afgelopen zaterdag op Twitter dat de meeste journalisten volgens hem "tuig van de richel" zijn.

Dat was vermoedelijk een reactie op publicaties in NRC over het vermeende seksueel wangedrag van PVV-parlementariër Dion Graus.

'Dit is wat we dagelijks te horen krijgen'

NVJ-secretaris Thomas Bruning zei dinsdagochtend op NPO Radio 1 dat de NVJ na de uitspraken van Wilders bedreigingen heeft ontvangen. Ook las hij een mail voor waarin stond dat alle journalisten dood moeten.

"Dit is dus wat veel van onze collega's op dagelijkse basis in de mail en op sociale media te horen krijgen. (...) Eerder dit jaar stelde Wilders dat geweld en bedreigingen niet goed zijn. Dan moet hij dat zelf ook uitdragen. Hij profileert zichzelf als geen ander als verdediger van het vrije woord."

Wilder zegt in zijn reactie op Twitter dat hij geweld afkeurt: "En natuurlijk ben ik tegen geweld, altijd en tegen iedereen."