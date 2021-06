De afgelopen 21 zondagen was Humberto Tan op RTL 4 te zien met zijn talkshow Humberto. Sinds maandagavond maakt hij zijn programma doordeweeks op vijf avonden. Dat het nieuws in de zomermaanden kan opdrogen, weet de presentator al te goed. "Dat wordt zeker een uitdaging", zegt hij tegen NU.nl.

Maandagavond trapte Tan zijn doordeweekse talkshow succesvol af met ruim 800.000 kijkers. Maar de presentator en zijn redactie zien zich binnenkort misschien geconfronteerd met een zogenoemde komkommertijd.

De Tweede Kamer gaat met reces, nieuwe programma's worden pas in het najaar gepresenteerd, mensen gaan op vakantie en de wereld lijkt een klein beetje stil te staan. Een dagelijkse talkshow vullen met belangrijke onderwerpen lijkt dan een bijna onmogelijke taak te worden.

"Dat is zeker een uitdaging. Er is minder nieuws en ook de programmering van RTL 4 gaat er anders uitzien. Er zal bijvoorbeeld even geen The Voice meer worden uitgezonden. Corona is onder controle, de lockdown is opgeheven. Mensen zitten meer en langer buiten. Dat ga je allemaal misschien wel terugzien in de cijfers. Maar wij moeten gewoon een mooi en relevant programma maken. Daar doen we onze best op."

'Ben tevreden over de sfeer'

Tan kijkt tevreden terug op zijn talkshow op de zondagavond. "Ik vond het leuk om mijn nieuwe collega's te leren kennen. Dat vond ik erg belangrijk. Ik ben ook blij dat we een aantal mooie persoonlijke gesprekken hebben kunnen voeren de afgelopen zondagen. Of het nou Jan Dulles was of Bibian Mentel, het zijn toch allemaal ontroerende verhalen."

"Ik ben tevreden over de sfeer die we hebben kunnen neerzetten, ook mede door de optredens. We hebben door corona weinig van livemuziek kunnen genieten, maar in de studio hadden we toch iedere zondag een liveoptreden. Dat was heel bijzonder."



Tan presenteerde voordat hij aan Humberto begon het voetbalprogramma VTBL. Wie denkt dat zijn doordeweekse talkshow met het naderende EK voetbal bol zal staan van de sport, heeft het mis.

"Het wordt een sportzomer, dus we zullen het regelmatig over sport hebben. Maandagavond hadden we bijvoorbeeld Gijs de Jong van de KNVB. Maar het is niet per se de bedoeling dat er elke dag sport in de uitzending zit. We willen eigenlijk iedere keer vooral het gevoel en het verhaal van de dag hebben."

'Ik ga over de vragen, jij over de antwoorden'

Tan kan voor zijn talkshow uit een klein leger aan experts van bijvoorbeeld RTL Nieuws putten. Of die experts aan tafel alleen het nieuws zullen gaan duiden of ook hun eigen mening mogen verkondigen, laat Tan aan de experts in kwestie over. "Ik zeg altijd: 'Ik ga over de vragen, jij over de antwoorden.' Als het antwoord ook een oordeel bevat, dan is dat aan hem of aan haar."

De afgelopen zondagen besprak Tan in zijn talkshow ook meerdere televisieprogramma's van uiteenlopende zenders. Op de vraag hoe hij zal omgaan met de wensen van RTL 4 met betrekking tot het aanprijzen van eigen series, antwoordt Tan: "Er zou soms iemand van RTL aan ons kunnen vragen: 'Is dit interessant voor jullie? Ja of nee?' Het moet interessant zijn, dat is het enige criterium. Daar houden we ons aan vast."