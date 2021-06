De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) heeft dreigmails ontvangen nadat PVV-leider Geert Wilders afgelopen weekend op Twitter schreef dat de meeste journalisten "tuig van de richel" zijn. NVJ-secretaris Thomas Bruning vertelt bij NPO Radio 1 dat hier ook doodsbedreigingen bij zaten.

Bruning las een mail voor waarin stond dat alle journalisten dood moeten. "Dit is dus wat veel van onze collega's op dagelijkse basis in de mail en op sociale media te horen krijgen."

De NVJ wil met Wilders in gesprek over de manier waarop hij journalisten benadert en vooral in openbare uitingen doorlopend afkraakt. "Uit onderzoek blijkt dat acht van de tien journalisten in Nederland recent te maken heeft gehad met intimidatie en geweld. Het is heel pijnlijk dat Wilders juist op dit moment de mensen op straat weer munitie geeft om dit soort dingen te zeggen", aldus Bruning.

Wilders reageerde zaterdag vermoedelijk op publicaties in NRC over het vermeende seksueel wangedrag van PVV-parlementariër Dion Graus. "Dan moet hij op de inhoud ingaan en niet de hele beroepsgroep erbij slepen", zegt de NVJ-secretaris. "Eerder dit jaar stelde Wilders dat geweld en bedreigingen niet goed zijn. Dan moet hij dat zelf ook uitdragen. Hij profileert zichzelf als geen ander als verdediger van het vrije woord."

Wilders is nog niet op de uitnodiging van de NVJ ingegaan, aldus Bruning. Ook Forum voor Democratie-leider Thierry Baudet deelde het Twitter-bericht van Wilders en kreeg veel bijval onder zijn volgers.