In zijn kwart eeuw durende carrière heeft Jeroen Grueter ervaren dat je als voetbalverslaggever op de televisie minder snel wegkomt met een fout dan op de radio. Volgens Grueter moet je in zijn vak dan ook tegen kritiek kunnen.

"Bij de radio zal niemand controleren of het nu de linksback of de middenvelder van Oekraïne was die de bal had. De meeste verslaggevers doen eerst radio, dan televisie. Bij mij was het andersom en daardoor ging ik mezelf altijd corrigeren", zegt Grueter in de VPRO Gids.

"Bij televisie heb je de beelden en kunnen mensen alles gewoon zien, dan moet je op een andere manier iets toevoegen. Je probeert de wedstrijd van sfeer te voorzien, geeft informatie en vertelt af en toe een leuke anekdote."

Als radioverslaggever doe je het volgens Grueter dus niet snel fout, maar dat geldt niet voor televisiewerk: "Daar word je constant beoordeeld en veroordeeld en dat vraagt wel om een olifantenhuid. Wij commentatoren zijn op de radio veel vrijer en dat is toch leuker."

Als de 52-jarige Grueter voor de NOS verslag moet doen van een wedstrijd, komt hij al ruim voor de aftrap naar het stadion: "Drie uur voor de wedstrijd zijn we in het stadion. Beetje in de sfeer van de wedstrijd komen, rondkijken en wat collega's spreken. Verder apparatuur checken en zorgen dat je lekker zit. Er klaar voor zijn. In de Johan Cruijff ArenA heb je een goede commentaarpositie en kun je prima werken en dat geldt tegenwoordig eigenlijk voor alle grote stadions."

Tijdens het komende EK voetbal tussen 11 juni en 11 juli brengt Grueter ook verslag uit.