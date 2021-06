De Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) wil in gesprek met Geert Wilders over een tweet die hij zaterdag plaatste. Daarin schreef hij dat journalisten op enkele uitzonderingen na "tuig van de richel" zijn.

De NVJ wil met Wilders in gesprek, omdat de vereniging vreest dat dit soort uitspraken bijdragen aan de agressie tegen journalisten. Afgelopen weekend maakte PersVeilig bekend dat meer dan acht op de tien journalisten te maken krijgen met een vorm van bedreiging of agressie. "We maken ons daar ernstig zorgen over en willen Wilders daarvan bewust maken", aldus algemeen secretaris Thomas Bruning van de NVJ.

Hij stelt dat journalisten zwartmaken gelijkstaat aan de rechtsstaat zwartmaken. "Het maakt het journalisten onmogelijk om hun werk te doen. Politici zouden beter moeten weten. Benader elkaar op inhoud, nooit op ongefundeerde stigma's", aldus Bruning.

Aanleiding voor het bericht van Wilders was een stuk van NRC over de in opspraak geraakte PVV-politicus Dion Graus. Volgens de krant werd hem de toegang tot de Tweede Kamer ontzegd wegens aanklachten van seksueel misbruik tegen hem. Voorzitter van de Tweede Kamer Vera Bergkamp ontkent dat hem ooit formeel toegang is geweigerd.

"Smerige leugens dus van smerige anti-PVV-krant NRC", schreef Wilders vervolgens, voordat hij eraan toevoegde: "Journalisten zijn - uitzonderingen daargelaten - gewoon tuig van de richel."

Het is nog niet duidelijk of Wilders ingaat op de uitnodiging van de NVJ.