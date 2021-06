De publieke radiozender FunX heeft besloten weer muziek van Lil Kleine te draaien. Dat laat een woordvoerder aan NU.nl weten. De zender koos er vorige maand voor de artiest voorlopig niet meer te draaien, omdat hij ervan werd verdacht zijn verloofde Jaimie Vaes te hebben mishandeld.

De 26-jarige Lil Kleine (echte naam Jorik Scholten) zou volgens verschillende media tijdens een ruzie in een hotelkamer op het Spaanse eiland Ibiza zijn verloofde hebben mishandeld. Hij werd dezelfde nacht door de Spaanse politie gearresteerd en de volgende dag voorgeleid aan een rechter.

Scholten mocht het eiland daarna direct verlaten, omdat er volgens de Spaanse justitie geen aanklacht tegen hem was ingediend. Het stel vertelde niet lang daarna dat er geen sprake is geweest van fysiek geweld, maar wel dat Scholten aan zichzelf gaat werken.

"FunX draait Lil Kleine inmiddels weer. Er is geen aanklacht meer tegen hem", laat een woordvoerder desgevraagd aan NU.nl weten. Sinds wanneer de zender weer muziek van de Amsterdamse artiest speelt, is niet bekend.

"Door het verhaal van Lil Kleine is wel zichtbaar geworden dat er veel stigma en taboe heerst rondom dit onderwerp. FunX ziet dat huiselijk geweld een zorgelijk maatschappelijk probleem is en daar blijft de zender samen met het publiek en de dj's het gesprek over voeren."

Die gesprekken beginnen volgens de woordvoerder waarschijnlijk deze week.