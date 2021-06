De laatste oefenwedstrijd van het Nederlands elftal in de aanloop naar het EK voetbal is zondagavond beter bekeken dan de Grand Prix van Azerbeidzjan in de Formule 1. Dat blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Er was echter geen sprake van een directe concurrentiestrijd tussen de twee sportevenementen afgelopen zondag.

Het oefenduel tussen Oranje en Georgië, dat eindigde in een 3-0-zege voor Nederland, werd op NPO1 door ruim 1,6 miljoen mensen bekeken. De wedstrijd in de Grolsch Veste in Enschede begon om 18.00 uur. De F1-race begon om 14.00 uur op Ziggo Sport.

Max Verstappen lag tijdens de Grand Prix lange tijd eerste totdat een paar ronden voor de finish zijn achterband klapte, waardoor hij uitviel. Zo'n 1,2 miljoen mensen zagen uiteindelijk zijn Red Bull-teamgenoot Sergio Pérez de race in Bakoe na een korte onderbreking winnen.

Het NOS Journaal van 20.00 uur was overigens het best bekeken programma van de dag met iets meer dan twee miljoen kijkers. Tussen Kunst en Kitsch viel op NPO1 met gemiddeld zevenduizend kijkers minder dan de Formule 1 net buiten de top drie.