942.000 mensen keken zaterdag naar de cabaretvoorstelling Met de kennis van nu van Youp van 't Hek. De show staat daarmee op de vijfde plek in de lijst van de best bekeken programma's.

Vlak voor de uitbraak van COVID-19 sloot Van 't Hek zijn tournee af in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam. De voorstelling begint met een zestienjarige scholier, die aan Van 't Hek vraagt hoe hij cabaretier kan worden. Samen blikken ze - met de kennis van nu - terug op het begin van zijn carrière.

Ook de tweede en laatste aflevering van Beat The Champions VIPS werd goed bekeken. Net als vorige week trok het programma zaterdagavond ruim een miljoen kijkers, meldt Stichting KijkOnderzoek. De RTL 4-quiz was zaterdagavond het op twee na best bekeken programma.

Alleen het NOS Journaal van 20.00 uur (bijna 1,9 miljoen) en Ik Vertrek (bijna 1,2 miljoen) trokken meer kijkers.