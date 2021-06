De finale van The Voice Kids, die vrijdagavond werd gewonnen door de twaalfjarige Emma, is door ruim 1,2 miljoen mensen bekeken.

De talentenjacht staat daarmee op de derde plek op de lijst met de best bekeken programma's van de dag, blijkt uit cijfers van Stichting KijkOnderzoek.

Het slot van de tiende reeks trok net iets minder kijkers dan dat van het vorige seizoen, toen ruim 1,4 miljoen mensen zagen hoe Dax Hovius als winnaar uit de bus kwam. De eerste aflevering van seizoen 10 was begin april goed voor 1,6 miljoen kijkers.

Veel kijkers bleven na The Voice Kids hangen voor BEAU, waarnaar ruim 1,1 miljoen mensen keken. Het was de laatste aflevering van het seizoen voor presentator Beau van Erven Dorens, die het stokje nu doorgeeft aan Humberto Tan.

De meeste mensen, bijna 1,7 miljoen, stemden af op het NOS Journaal van 20.00 uur. Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me scoorde net iets meer kijkers dan The Voice Kids - 1.229.000 tegenover 1.225.000 - en staat daarmee op de tweede plek in de top 25 van de best bekeken programma's.

De dagtop 5 van vrijdag 4 juni 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.678.000 kijkers

2. Nick, Simon & Kees: Take A Chance On Me (NPO1) - 1.229.000 kijkers

3. The Voice Kids (RTL 4) - 1.225.000 kijkers

4. BEAU (RTL 4) - 1.147.000 kijkers

5. RTL Nieuws van 19.30 uur (RTL 4) - 1.088.000 kijkers