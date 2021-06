Een 43-jarige man uit Krimpen aan den IJssel is een taakstraf van zestig uur opgelegd omdat hij een verslaggever van Rijnmond mishandelde tijdens een reportage bij een lokale kerk. Ook moet hij het slachtoffer een schadevergoeding van 500 euro betalen.

De journalist was eind maart ter plaatse om kerkgangers vragen te stellen over de opening van de Mieraskerk in coronatijd. Kerkdiensten kwamen toen veelvuldig in het nieuws omdat kerken de deuren openden voor honderden belangstellenden, tegen de coronamaatregelen van het demissionaire kabinet in.

De Rijnmond-verslaggever werd van achteren aangevallen, geduwd en in zijn buik getrapt. Dat maakte diepe indruk op hem, benadrukte de rechter. De regionale omroep besloot al snel om journalisten voortaan niet meer zonder bewaking naar de kerk te sturen.

Zowel de verdachte als het kerkbestuur van de Oud Gereformeerde Gemeente heeft spijt betuigd voor het incident. De lokale kerkenraad liet in een reactie weten de ontstane ophef over kerkdiensten én de manier waarop verslaggevers te werk gingen te betreuren. "Wij voelen ons als kerkgemeenschap onheus bejegend", aldus de raad.

In hetzelfde weekend werd een verslaggever bij de Sionkerk op Urk aangevallen en aangereden door een kerkganger. Dat was voor het Nederlands Genootschap van Hoofdredacteuren voldoende reden om een gesprek aan te vragen met het Openbaar Ministerie en de politie over geweld tegen de pers bij kerken.

De verdachte kan nog in hoger beroep gaan. Hij heeft twee weken de tijd om daartoe te beslissen.