Meer dan acht op de tien journalisten in Nederland (82 procent) heeft het afgelopen jaar wel eens te maken gehad met agressie of bedreiging, zo blijkt uit een rapport dat werd opgesteld in opdracht van meldpunt PersVeilig.

De resultaten van het onderzoek werden zaterdag gepresenteerd in Nieuwspoort.

Het gaat om een toename van 20 procent in vergelijking met 2017. Zo'n 29 procent zegt maandelijks of zelfs vaker slachtoffer te zijn van een dergelijk incident. Bijna alle journalisten (93 procent) zien bedreiging als reëel gevaar voor de persvrijheid. Vier jaar terug was dat 79 procent.

Een kwart van de journalisten vindt dat de werkgever of opdrachtgever hen onvoldoende beschermt tegen deze agressie. Vooral freelancers (36 procent) zijn ontevreden over de houding van hun opdrachtgevers. Veel ondervraagden geven aan dat ze liever altijd met minstens één collega op pad worden gestuurd, maar daar is vaak geen budget voor.

Afgelopen maanden verschillende incidenten

PersVeilig had eind februari al meer dan dertig meldingen ontvangen, een kwart van het totale aantal meldingen van een jaar eerder. Die stijging kwam deels door de grotere naamsbekendheid van PersVeilig. Eind april waren het er al meer dan zeventig.

De afgelopen maanden waren er verschillende incidenten. Zo werd een persfotograaf met zijn auto in een sloot geduwd nadat hij foto's van een brand wilde maken, werden een fotograaf en journalisten belaagd bij het stadion van De Graafschap en werden verslaggevers van PowNed en Rijnmond aangevallen toen zij verslag wilden doen bij kerken die ondanks de coronamaatregelen hun deuren openden voor een groot publiek.

PersVeilig werd eind 2019 opgericht en is een gezamenlijk initiatief van de NVJ, het Genootschap van Hoofdredacteuren, de politie en het Openbaar Ministerie (OM).