Dione de Graaff ervaart tijdens presentatieklussen weleens gevoelens van onzekerheid of nervositeit, maar dit heeft volgens de presentatrice niet altijd negatieve invloed op haar werk. Het lukt haar hierdoor juist om scherp te zijn, vertelt ze vrijdag in gesprek met de Volkskrant.

"In het begin van mijn carrière dacht ik weleens: waarom wil ik dit? Waarom wil ik iets doen dat ik zo eng vind? Toch eigenaardig", zegt De Graaff in de krant.

"Ik blaak ook niet van zelfvertrouwen, hè. Bij mij zit er altijd in: als dat maar goed gaat. Maar ik ben het blijven doen en het bleef goed gaan en dan worden die zenuwen minder. Tot ze toch ineens weer komen opzetten: o jee, de eerste keer Olympische Spelen. Het gekke is wel: ik zie het intussen als iets moois, dat ik nerveus kan zijn voor wat ik moet gaan doen."

Dat maakt haar werk beter, vindt de presentatrice. "Ik heb die nervositeit zelfs zó nodig om scherp te zijn, dat als ik te ontspannen ben, ik ga zoeken naar iets waaruit ik die spanning kan halen."

De Graaff doet dat naar eigen zeggen door denken: wie weet gaat het wel fout straks. Dat overkwam haar bij een interview met atlete Ellen van Langen, toen de Studio Sport-presentatrice een black-out kreeg. "Ik dacht: ik hoop in godsnaam dat je nog even doorpraat, want dan kan ik intussen bedenken wie je ook alweer bent. Dan kan ik nog even zoeken naar je naam."

Na een tijdje kon De Graaff de naam van haar gesprekspartner weer herinneren. "Absurd, dat iemand die zó bekend is, even helemaal bij je weg kan zijn. En als je dat een keer hebt gehad, word je bang dat het nog eens kan gebeuren."