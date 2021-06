Jessica Villerius heeft een documentaire over voetballer Memphis Depay gemaakt. De documentairemaker volgde hem het afgelopen jaar bij zijn revalidatie na een zware blessure.

"Ik weet precies niets van voetbal maar wilde per se dit intieme proces, van iemand die altijd zó onder een vergrootglas ligt, vastleggen", zegt Villerius, die onlangs de documentaire De kinderen van Ruinerwold maakte. Het leverde volgens haar mooie gesprekken op over dingen waar Memphis niet veel over praat.

"Ik zag iemand die een doorzettingsvermogen en een discipline heeft om jaloers op te zijn, iemand die het liefst zijn voeten en muziek het woord laat voeren en daar verdomd goed in is. Maar ook iemand die soms moeite heeft anderen te vertrouwen en eigenlijk altijd, ongeacht wat hij doet, kritiek krijgt."

De 27-jarige Memphis scheurde zijn kruisbanden in december 2019 en moest vrezen dat hij het EK voetbal, dat eigenlijk al in de zomer van 2020 zou worden gespeeld, niet zou halen. De aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal wordt voor de docu gevolgd vanaf de voor hem allesbeslissende operatie tot aan zijn eerste Champions League-wedstrijd.

De documentaire Met Beide Benen is op 20 juni te zien bij BNNVARA op NPO1.