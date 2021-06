Henny Huisman wil een vervolgreeks maken van Waar is dat feestje?, waarin hij duikt in het Nederlandse nachtleven. De presentator denkt dat nu de coronamaatregelen versoepeld zijn, er ruimte is voor een nieuw seizoen.

"Ik zou Waar is dat feestje? wel willen afmaken", zegt Huisman in gesprek met NU.nl. De presentator maakte dit programma vlak voor de coronapandemie uitbrak.

"Vorige week sprak ik met Marco Louwerens (programmadirecteur SBS). Ik zei tegen hem: straks is er in elke tuin een barbecue. Feestjes gaan nog groter worden gevierd, bruiloften worden ingehaald, en dat is meer dan terecht."

"Dat we onze vrijheid terugkrijgen, dat is een groot goed. Dan kan het de titel Gelukkig er is weer een feestje! krijgen, of iets anders dat lekker bekt. We hebben die feestjes allemaal ontzettend gemist. Ik denk wel dat Marco hier op terugkomt, dat zou in elk geval heel leuk zijn."

De zeventigjarige Huisman heeft zich meerdere malen laten ontvallen nog steeds graag televisie te maken. Daar wordt soms grappend op gereageerd. "Ambitieus vindt men in Nederland een raar woord, je mag niet zeggen dat je iets hartstikke leuk vindt", zegt Huisman daarover.

"Als je zegt: ik wil niet meer, dan vragen ze je pas, lijkt het wel. Er hangt soms een verkeerd imago aan me. Mensen denken dat ik thuis zuur op de bank zit, dat is absoluut niet zo."