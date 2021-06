Twaalf Australische nieuwsmedia zijn vrijdag door een rechtbank veroordeeld tot boetes omdat zij een publicatieverbod omtrent kardinaal George Pell hebben gebroken. Pell werd in 2018 schuldig bevonden aan seksueel misbruik, maar het Australische hooggerechtshof sprak hem vorig jaar vrij.

De twaalf media, waarvan de meeste vallen onder Nine Entertainment en Rupert Murdochs News Corp, bekenden in februari al schuld aan het schenden van het publicatieverbod. De nieuwsmedia in kwestie zouden niet meer berichten over de rechtszaak en de veroordeling van de kardinaal nadat justitie had besloten alle aanklachten tegen achttien journalisten en redacteuren in te trekken.

De boetes bedragen in totaal 1,1 miljoen Australische dollar (700.000 euro). De hoogste boete is voor de krant The Age, die omgerekend 284.000 euro moet neertellen.

Kardinaal Pells veroordeling voor het seksueel misbruiken van twee dertienjarige jongens werd in april vorig jaar nietig verklaard nadat hij langer dan een jaar in de gevangenis had gezeten.