De Champions League-uitzendingen op RTL 7 zullen vanaf komend seizoen worden opgeluisterd door Wesley Sneijder. De oud-voetballer zal als analist te zien zijn voor en na de wedstrijden, meldt RTL in een persbericht.

"Het is voor mij een nieuwe uitdaging om in Nederland aan de slag te gaan als analist van de Champions League. Ik heb als speler vaak genoeg aan de aftrap gestaan van een Champions League-wedstrijd en iedere keer heeft het iets magisch", zegt Sneijder die zelf in totaal 76 keer in de koningsklasse van het voetbal speelde.

"De sfeer in het stadion, de spanning als je het veld op loopt, het was iedere keer kippenvel… Daarom kijk ik er ook naar uit om deze topaffiches te analyseren."

Sneijder won de Champions League zelfs in 2010 als voetballer van het Italiaanse voetbalteam Internazionale. De ex van Yolanthe Cabau is echter niet de enige voetballer die presentator Humberto Tan zal ondersteunen. Nieuwe namen zullen binnenkort door de zender bekendgemaakt worden.

RTL heeft de uitzendrechten van de Champions League pas geleden overgenomen van Talpa, dat vanaf de komende zomer de Europa League en de nieuwe Europa Conference League uitzendt op SBS of Veronica.

Zowel de Champions League-rechten van RTL als de Europa League-rechten van Talpa gelden voor drie jaar. Het is voor het eerst dat de Champions League, die in 1992 de eerste editie kende, wordt uitgezonden op RTL. Het miljoenenbal verhuisde in 2015 van de NOS naar Talpa, waar het eerst op Veronica en daarna op SBS6 te zien was.