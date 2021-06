Frank Dane is vanaf 10 juli te zien als presentator van de nieuwe talentenjacht BEAT ME: The Five Knock-Outs, waarin de kandidaten mogen kiezen tegen wie ze strijden. Het wordt de eerste grote studioshow op primetime voor de radio-dj.

"Ik vind het een ongelooflijke eer dat ik zo'n grote studioshow als BEAT ME mag gaan presenteren", aldus Dane. "Dit is iets wat ik nog nooit eerder heb gedaan."

In het nieuwe programma worden vijf zangduels gezongen door artiesten uit verschillende genres. Door loting wordt bepaald wie als eerste een tegenstander mag kiezen om tegen te duelleren. Vervolgens bepaalt een wisselende vakjury en een publieksjury van zeven mensen wie de winnaar van het duel wordt.

De kandidaten zijn allemaal geld waard en mogen na het duel besluiten of ze eruit stappen en het bedrag meenemen, of de gok wagen dat ze als winnaar uit de bus komen en mogelijk nog meer geld waard worden. Dat bedrag kan oplopen tot 50.000 euro.

BEAT ME is vanaf zaterdag 10 juli wekelijks om 20.30 uur te zien op SBS6. Vanaf 14 augustus wordt het programma uitgezonden om 20.00 uur.

De 39-jarige Dane presenteert op Radio 538 de dagelijkse ochtendshow. Op televisie is hij af en toe te zien als deskundige in RTL Boulevard.