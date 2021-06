Het oefenduel van het Nederlands elftal met Schotland is woensdagavond door 1,6 miljoen kijkers bekeken. De wedstrijd, die in een gelijkspel eindigde (2-2), was daarmee de best bekeken uitzending van de dag.

De op NPO3 uitgezonden wedstrijd was een van de twee oefenduels die het Nederlands elftal speelt voor het EK van start gaat. Aanstaande zondag wordt er nog tegen Georgië geoefend, waarna Oranje op zondag 13 juni de eerste EK-wedstrijd speelt, tegen Oekraïne.

De top vijf van de best bekeken programma's wordt volgemaakt door de nieuwsuitzendingen van de NOS en RTL 4. Op de vijfde plek staat de serie Oogappels, die 768.000 kijkers trok.

De talkshows behaalden woensdag beide ruim 600.000 kijkers. BEAU eindigde op de zevende plek met 661.000 kijkers en Op1 volgt op de negende plaats met 630.000 kijkers.