Herman Stok, die in de jaren zestig het VARA-muziekprogramma Top of Flop presenteerde, is woensdag op 93-jarige leeftijd overleden.

Vorige maand waren bij hem kwaadaardige plekjes op zijn ingewanden geconstateerd, schrijft De Telegraaf.

In een interview dat onlangs in de Volkskrant is verschenen, zei Stok niet bang te zijn voor de dood. Ook verwachtte hij niet dat er enige aandacht aan zou worden besteed, ook niet bij de VARA. "Niemand kent mij daar nog."

Top of Flop, het eerste jongerenprogramma dat op de Nederlandse televisie kwam, had grote invloed op Stoks leven. "Dat televisieprogramma had meer impact dan de rest van mijn radio- en televisieprogramma's. En ik heb zo'n zeventig programma's gepresenteerd." Enkele van die programma's waren Disco Duel en het radioprogramma Z.O., dat hij presenteerde met Letty Kosterman.

Stok groeide door het programma uit tot een idool van meisjes. De presentator was homoseksueel, maar dat was aanvankelijk niet publiekelijk bekend. Hij was bijna zeventig jaar samen met Kees van Maasdam, die hij bij de VARA had leren kennen. Van Maasdam is twee jaar geleden overleden.