De Nederlandse Vereniging voor Journalisten (NVJ) is blij met het woensdag gepubliceerde advies van de Sociaal-Economische Raad over inperking van flexwerk en afschaffen van nulurencontracten. Onder dat advies vallen ook minimumtarieven voor freelance journalisten.

Vakbonden en werkgevers hebben een akkoord over de hervorming van de arbeidsmarkt bereikt. Zogeheten nulurencontracten moeten worden afgeschaft en het sluiten van vaste contracten moet voor werkgevers aantrekkelijker worden gemaakt.

Zzp'ers moeten minimaal "30 à 35 euro per uur" gaan verdienen, anders moet de werkgever voor de rechter bewijzen dat er geen sprake is van een verkapt dienstverband. Het akkoord wordt woensdag voorgesteld in een advies van de SER.

Omdat in de journalistiek ontzettend veel werknemers op freelancebasis werken, is de vakbond blij met het advies: "De NVJ is verheugd over het feit dat haar langdurige inspanningen voor billijke minimumtarieven voor freelance journalisten hiermee worden beloond. In onze lobby in politiek Den Haag én in de gesprekken met werkgevers hebben wij ons sterk gemaakt voor een aanvaardbaar minimumtarief voor journalisten die op zzp-basis worden ingeschakeld."

Algemeen secretaris van de NVJ, Thomas Bruning, laat daarnaast weten: "In de journalistiek wordt een deel van de freelancecollega's per uur betaald, maar anderen krijgen per woord of per foto of opdracht betaald. De vertaling van die laatste varianten naar de ondergrens van 35 euro per uur is de eerstvolgende prioriteit van de NVJ én van de mediabedrijven."