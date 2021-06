Moordtieten, de documentaire van Dionne Slagter over de gevaren van borstimplantaten, heeft dinsdagavond 240.000 kijkers naar NPO3 getrokken. De uitzending van 3Doc behaalde daarmee niet de top 25 van best bekeken programma's.

Wel was Moordtieten het best bekeken programma van NPO3 van de dag. De documentaire vertelt het verhaal van de YouTuber en zangeres, ook bekend als OnneDi, die sinds zeven jaar borstimplantaten heeft.

In Moordtieten gaat ze in gesprek met andere vrouwen met borstimplantaten en komt ze meer te weten over de risico's van een borstvergroting en medische missers.

Het best bekeken programma van de dag was het NOS Journaal van 20.00 uur met 1,73 miljoen kijkers. Het Half Acht Nieuws van RTL 4 is het enige andere programma dat de grens van de miljoen kijkers wist te passeren.