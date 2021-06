In 181 van de 372 zaken die in 2020 door het programma Opsporing Verzocht werden besproken, zijn arrestaties verricht. Het opsporingspercentage van 48,7 procent is volgens de politie een record.

"Bij 136 van die misdrijven speelde hulp van kijkers en socialemediavolgers aanwijsbaar een zeer belangrijke rol. Dat is met name bijzonder, omdat in Opsporing Verzocht vooral ernstige misdrijven en complexe onderzoeken aan bod komen", aldus de programmamakers op basis van politiecijfers.

Het vorige record werd in 2014 gevestigd. Toen waren de kijkers van het populaire programma medeverantwoordelijk voor 45,22 procent van de aanhoudingen.

Dat het percentage nu hoger ligt, valt mogelijk te verklaren door de gestegen kijkcijfers en toegenomen mediaconsumptie tijdens de coronacrisis.

NU.nl sprak eerder dit jaar met de coördinator van het Landelijk Team Opsporingscommunicatie bij de Nationale Politie over de invloed van het televisieprogramma op de behandeling van misdrijfzaken. Het aandeel van getoonde zaken die tot een gewenst resultaat leidden, lag toen rond de 40 procent, maar dat betrof een veel langere periode.

De coördinator sprak destijds bewust van een "gewenst resultaat" en dus niet van oplossingen: "Er wordt niet altijd om oplossingen gevraagd. Soms vragen we de kijkers bijvoorbeeld alleen of ze een bepaalde auto of sieraden herkennen. Maar 40 procent is heel hoog en daar zijn we ontzettend trots op. Dat geeft voor ons duidelijk aan dat het publiek graag met de politie mee wil werken."