Beau van Erven Dorens zal in het najaar een programma opnemen aan het Comomeer in Noord-Italië. Dat laat de RTL4-presentator op Instagram weten. Het programma zal Lago di Beau heten.

"Ik trek in dat programma een paar dagen op met twee bijzondere gasten in de buurt van het prachtige Comomeer in noord Italië. Een romantisch decor vol bergtoppen en pittoreske dorpjes, gelegen tussen de groene heuvels en het diepblauwe water. De ideale situatie voor contemplatie en mooie gesprekken!"

Van Erven Dorens, die op dit moment zijn dagelijkse talkshow Beau presenteert, zegt verder veel zin in de aanstaande opnames te hebben. Vanaf wanneer de serie te zien, is nog niet bekendgemaakt.

Het nieuws over het nieuwe programma volgt op de gebeurtenissen van maandagavond in Beau. De presentator leidde in zijn talkshow een discussie over het wel of niet nemen van het coronavaccin, waarbij Jezus Leeft-politicus Florens van der Spek uitlegde waarom hij niet gevaccineerd wil worden.

Van Erven Dorens wilde Van der Spek in de uitzending onderbreken, maar toen de politicus doorging met praten verhief de talkshowhost zijn stem en zei: "Iedereen even zijn kop houden! Nee echt! Ik ben er helemaal klaar mee. Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden."

In de nacht van maandag op dinsdag bood Beau van Erven Dorens zijn excuses aan. Hij schrijft op Instagram dat het niet fatsoenlijk van hem was.