De NPO gaat de radioprogrammering weer flink op de schop nemen, meldt het AD meldt dinsdag op basis van bronnen. De omroep zou mee gaan investeren in jongerenzender FunX, ten koste van 3FM.

NPO Radio 1 zou in de toekomst "journalistiek sterker" moeten worden, wat onder meer zou betekenen dat het middagmagazine Blok & Toine zou verdwijnen. De ommezwaai is opmerkelijk. Anderhalf jaar geleden koos de publieke omroep juist bewust voor een meer luchtige toon in de middag van NPO Radio 1.

De conceptplannen liggen momenteel bij de omroepen, die hier commentaar op mogen leveren. De NPO laat weten geen reactie te willen geven op het AD-verhaal. "Over interne processen op gebied van audio doen we op dit moment geen uitspraken", aldus een zegsman. Wanneer de NPO wel uitspraken kan doen over eventuele veranderingen, kan hij niet zeggen.

3FM heeft al jarenlang te maken met sterk dalende luistercijfers. De jongerenzender presenteerde vorig jaar april een nieuwe koers.

Bronnen bevestigen aan persbureau ANP dat veel redacteuren van NPO-programma's recent een mail hebben ontvangen waarin de nakende reorganisatie wordt aangekondigd. Bij deze meeste medewerkers stond de toevoeging dat het voor hun programma geen grote gevolgen zou hebben. Dit was niet het geval bij onder meer de redactie van Blok & Toine, wat tot veel onrust heeft geleid.