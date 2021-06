De Italiaanse versie van The X Factor heeft een primeur: de kandidaten worden niet langer ingedeeld op hun sekse. Ook worden zij niet meer op basis van hun leeftijd in aparte categorieën ondergebracht, meldt Deadline dinsdag.

In alle andere varianten van de talentenjacht wordt dit tot op heden nog wel gedaan. In Italië wordt dit losgelaten en zullen de vier juryleden, onder wie zanger Mika, niet meer ieder een eigen categorie leiden. Wel moeten zij minstens één solist en een band in hun team hebben.

"Door de indeling in categorieën te verwijderen, verwelkomt X Factor verandering en wil het hiermee een voorbeeld zijn voor anderen", zegt Antonella D'Errico, vicepresident van zender Sky Italia.

"In een wereld die geen onderscheid meer hoeft te maken naar geslacht of leeftijd, is 'talent' voor ons een neutraal zelfstandig naamwoord worden. We zullen alle deelnemers van de editie van dit jaar vragen om het enige dat ze echt nodig hebben mee te nemen: hun persoonlijke, unieke x-factor."

X Factor ging in 2004 in première in het Verenigd Koninkrijk en kent inmiddels tientallen versies in andere landen, waaronder ook Nederland. In Italië bracht de talentenjacht onder meer de Songfestival-winnaars Maneskin (foto) voort, die in 2017 tweede werden.