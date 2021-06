Oud-topsporters Danny Blind, Maartje Paumen, Annemarie Verstappen, Michel Mulder, Edith Bosch en Hennie Kuiper zullen te zien zijn in het tweede seizoen van het televisieprogramma Meer dan Goud. Ook verschijnt er een podcast met dezelfde titel, meldt de EO dinsdag.

In Meer dan Goud wordt aan de hand van foto's teruggeblikt op bepalende momenten uit het leven van de oud-topsporters. Hierbij zullen ze praten over gebeurtenissen uit zowel hun sport- als privéleven. Kefah Allush presenteert het programma. Voor de opnames verbleven de deelnemers een week lang met elkaar in kasteel Rechteren in Dalfsen.

"In de wereld van topsport telt alleen de winst. Maar voor de atleten zijn sommige momenten kostbaarder dan het winnen van goud", vertelt EO-hoofdredacteur Herman Wegter. "We horen van zes absolute kampioenen wat de medailles en de sport hen hebben opgeleverd, gekost en geleerd. Hoe verliep de weg naar de gewonnen en misgelopen medailles? Dankzij de oprechte verhalen en de intieme setting krijgen we een goed beeld van de mens achter de sporter."



In de gelijknamige podcast worden alle deelnemers nogmaals geïnterviewd door Allush, samen met een door henzelf gekozen gast. Zo gaat Danny Blind in gesprek met zijn zoon Daley.



Meer dan Goud is vanaf 19 juli om 21.35 uur te zien bij de EO op NPO1.