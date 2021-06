Een man uit Almelo is dinsdag door de politierechter in Almere veroordeeld tot zeventig uur taakstraf, met tien uur aftrek voor de vijf dagen die hij in voorarrest zat, wegens de bedreiging van NOS-medewerkers. Dat schrijft het Openbaar Ministerie (OM). Als stok achter de deur legde de rechter hem daarnaast een week voorwaardelijke gevangenisstraf op. De straf was gelijk aan de eis.

De 37-jarige Michel P. belde begin dit jaar tientallen keren met de NOS om zijn beklag te doen over de verslaggeving rond de coronapandemie.

De gesprekken ontaardden al snel in tirades, waarin hij complottheorieën aanhaalde, de NOS verweet te liegen en medewerkers van de omroep een reeks verwensingen naar het hoofd slingerde.

"Ik hoop dat ze jullie allemaal de strot afsnijden wegens landverraad, ze moeten jullie stuk voor stuk afmaken. Ik zal op je graf dansen, een kankerbloedbad moeten ze ervan maken. En er komt een tijd dat ik actie onderneem", zei hij onder meer.

P. verklaarde dinsdag in de rechtbank zijn woorden niet zo bedoeld te hebben, omdat hij emotioneel was ten tijde van zijn telefoontjes. Hij was zijn werk kwijtgeraakt en de zoon van een goede vriend was ernstig ziek. "Je mag een mening hebben, maar je mag mensen niet bang maken", zei de politierechter daarop. Hij woog nadrukkelijk mee dat het klimaat rond de NOS "grimmiger" is geworden. "In die context waren uw woorden wel degelijk bedreigend."

De rechter oordeelde dat P. "veel te ver is gegaan". De man gaat tegen de uitspraak in beroep. P. heeft zich naar eigen zeggen niet schuldig gemaakt aan bedreiging en stelt dat niet hij, maar de NOS zich voor de rechter moet verantwoorden. "Al meer dan een jaar maken ze mensen bang. Het is staatspropaganda, het pushen van een vaccin", zei hij.