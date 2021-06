Beau van Erven Dorens heeft in de nacht van maandag op dinsdag nogmaals zijn excuses aangeboden nadat hij maandagavond in zijn talkshow Beau riep dat zijn gasten de "koppen dicht" moesten houden. Hij schrijft op Instagram dat het niet fatsoenlijk van hem was.

De presentator leidde in zijn talkshow een discussie over het wel of niet nemen van het coronavaccin, waarbij Jezus Leeft-politicus Florens van der Spek uitlegde waarom hij niet gevaccineerd wil worden.

Van Erven Dorens wilde Van der Spek in de uitzending onderbreken, maar toen de politicus doorging met praten verhief de talkshowhost zijn stem en zei: "Iedereen even zijn kop houden! Nee echt! Ik ben er helemaal klaar mee. Je kan wel blijven lachen, maar als ik je vraag om je mond te houden, moet je gewoon je mond een keer houden."

"Het ging er in de show vanavond even hard aan toe... ik schoot uit mijn slof tegen Florens van der Spek (die uit religieuze overwegingen geen vaccin wil hebben), omdat de discussie mijns inziens ontspoorde", schrijft Van Erven Dorens op Instagram bij een foto waarop hij en Van der Spek lachend staan. "Na afloop heb ik nogmaals mijn excuses aan hem gemaakt, want iemand zo ruw tot de orde roepen is niet fatsoenlijk."

Van Erven Dorens nam na de uitzending een bijbel aan van Van der Spek. "We hebben het goedgemaakt en ik heb de statenbijbel van hem gekregen. Ik zal het even moeten opzoeken, maar daar staat vast ergens in dat gij die de stem verheft de goede woorden niet kan vinden. En zo is het."