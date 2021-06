De kwartfinale van het EK onder 21 tussen Jong Oranje en Frankrijk heeft maandagavond ruim een half miljoen kijkers getrokken. 517.000 kijkers zagen hoe de Nederlandse ploeg de Fransen met 2-1 versloeg.

De wedstrijd die om 18.00 uur begon en op NPO2 werd uitgezonden, eindigde daarmee in de top 25 van best bekeken programma's van de maandag. Voor de nabeschouwing van de wedstrijd bleven 478.000 kijkers hangen.

Jong Oranje wist voor een verrassing te zorgen met de winst, gezien Frankrijk als topfavoriet gold. De Nederlandse ploeg wist in de slotminuten op een 2-1-voorsprong te komen waarmee een plek in de halve finale werd bemachtigd. Jong Oranje speelt op donderdag 3 juni om 21.00 uur tegen Duitsland. Tegen het Duitse team werd in de groepsfase nog gelijkgespeeld.

Het best bekeken programma van de maandag was het NOS Journaal van 20.00 uur, waar 1,65 miljoen kijkers op afstemden.