Uitgeverij Hearst gaat reorganiseren en brengt haar portefeuille van twintig merken terug naar dertien. Daarmee komt er een einde aan de uitgifte van onder meer Vogue, Glamour en Esquire. De ondernemingsraad gaf maandag een positief advies voor de reorganisatie, meldt Hearst.

Er komt ook een einde aan Vogue Living, ELLEEten.nl, Designer Vintage en Fiscalert.

Hearst wil van de titels af om kosten te besparen. Volgens het bedrijf veranderen het consumentengedrag en de behoeften van adverteerders. De reorganisatie wordt de komende maanden doorgevoerd.

Marscha Krouwel, manager van de Nederlandse tak van het Amerikaanse bedrijf, noemt het een "impactvolle, maar noodzakelijke operatie". "Zeker omdat bepaalde trends in de markt in een stroomversnelling zijn geraakt. Met een gestroomlijnd en sterk merkportfolio bouwen we aan een toekomstbestendige organisatie."

Hoewel Hearst stopt met het uitgeven van Vogue, Vogue Living, Glamour en ELLEEten.nl, is merkeigenaar Condé Nast van plan om in Nederland een andere uitgeverij te zoeken voor die titels. Met uitzondering van Esquire worden er ook gesprekken gevoerd voor een doorstart van de andere tijdschriften.

Titels als Quote, Quest, National Geographic, ELLE, Cosmopolitan, Harper's Bazaar en JAN zijn niet in gevaar en blijven onderdeel uitmaken van het portfolio van Hearst.