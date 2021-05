Zanger Danny Vera is met Radio Veronica in gesprek over een eigen radioprogramma, laat een woordvoerder van de zender maandag aan AD weten.

"Rob Stenders is inderdaad in gesprek met Danny Vera. Dus het zit er dik in dat hij uiteindelijk een programma gaat maken op Radio Veronica. De vernieuwde programmering is op 21 juni rond en zal dan ook bekendgemaakt worden."

Wat voor programma de 44-jarige Danny Polfliet (zoals Vera in het echt heet) gaat maken en op welk tijdslot hij dan op de radio te horen zal zijn, is nog niet bekend.

In de ochtendshow op de zender liet de zanger al wel weten wat voor soort muziek hij wil laten horen: "Als ik al wat ga doen, dan is het dat ik oudemensenmuziek ga draaien die Johan (Derksen, red.) ook mooi vindt. Dat is wat ik doe."

Vera, die met zijn optredens in het voetbalprogramma Veronica Inside bekendheid verwierf, stond vorig jaar met zijn hit Roller Coaster voor het eerst op de hoogste plaats in de Top 2000. In november 2020 verscheen zijn album The New Now.