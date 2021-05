Peter Pannekoek zal niet te zien zijn als teamcaptain in het nieuwe seizoen van Dit Was Het Nieuws. De cabaretier wordt vervangen door de comedians Patrick Laureij en Daniël Arends, laat AVROTROS maandag weten.

Pannekoek heeft het te druk met de voorbereidingen van zijn Oudejaarsconference om aan te schuiven in de satirische nieuwsquiz, waar hij sinds 2017 samen met Jan Jaap van der Wal teamcaptain van is.

Laureij en Arends zullen hem de komende reeks om en om vervangen. Laatstgenoemde was in 2015 al teamcaptain in het programma.

De gasten en de startdatum van het nieuwe seizoen worden later bekendgemaakt. Het programma bestaat 25 jaar en wordt sinds het eerste seizoen gepresenteerd door Harm Edens.