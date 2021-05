Klassiekers met Kleinsma, het nieuwe muziekprogramma waarin Simone Kleinsma samen met een kleinkunstmaker in de geschiedenis van de kleinkunst duikt, is zondagavond door 851.000 mensen bekeken. Het Omroep MAX-programma valt daarmee net buiten de top vijf van best bekeken programma's.

In de eerste aflevering was Brigitte Kaandorp te gast. De cabaretière en Kleinsma bespraken bekende kleinkunstliedjes, met behulp van archiefbeelden en anekdotes. Ook worden enkele liedjes onder begeleiding van een zeskoppige band in een nieuw jasje gestoken.

Het SBS-muziekprogramma Onmogelijke Duetten trok bijna 900.000 kijkers en heeft wel net een plek in de top vijf bemachtigd. In de show 'zingen' bekende artiesten een duet met een bekende internationale of overleden zanger.

Met hulp van beeldmanipulatie wordt het duet tot stand gebracht. In de aflevering van zondag was onder anderen Samantha Steenwijk te gast, die samen met Tina Turner het liedje Help vertolkte. Glen Faria 'zong' met Marvin Gaye en Henk Poort trad in duet met Andrea Bocelli.