Simon Cowell is toch niet te zien als jurylid in het vierde seizoen van de Israëlische versie van The X Factor. Een woordvoerder van Reshet, de productiemaatschappij van het programma, heeft zondag aan Variety laten weten dat de 61-jarige Brit "zijn eigen redenen" heeft om niet in de jury van de talentenjacht plaats te nemen.

Het recente geweld tussen Israël en Hamas is volgens Variety mogelijk de reden dat er een streep is gehaald door zijn deelname aan de show. De opnames staan gepland voor deze zomer.

Cowell tekende eind vorig jaar een contract voor de Israëlische versie van The X Factor. Dit was voor hem het eerste contract buiten het Verenigd Koninkrijk of de Verenigde Staten. De presentator was toen herstellende van een fietsongeluk waarbij hij zijn rug op meerdere plaatsen had gebroken.

Het programma selecteert dit jaar voor het eerst de Israëlische inzending voor het Eurovisie Songfestival van 2022, dat in Italië wordt gehouden. Netta Barzilai, die in 2018 het Songfestival voor Israël won, zit in de jury.