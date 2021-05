De Jos Brink Oeuvreprijs gaat dit jaar naar de Curaçaos-Nederlandse psychiater en activist Glenn Helberg. Dat maakte demissionair minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) zondagmiddag bekend tijdens een livestream vanuit het DeLaMar Theater in Amsterdam.

Helberg zet zich al decennia lang in voor de Arubaanse en Antilliaanse lhbti-beweging. Ook spant hij zich in voor de gehele lhbti-gemeenschap en werd hij in 2013 benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. "Glenn Helberg is de mental health father van de queercommunity", aldus de jury van de Jos Brink Prijs.

"In een wereld die polariseert, is Glenn voor de verbinding en stelt hij zich open om te luisteren. Hij is heel erg menselijk en zet zich intersectioneel in. Inmiddels heeft hij een enorm oeuvre neergezet en daarmee is hij ook echt een terechte winnaar van de Jos Brink Prijs 2021", staat in het juryrapport.

De oeuvreprijs gaat naar een persoon of organisatie die zich fundamenteel en langdurig inzet voor de acceptatie en veiligheid van lhbti's. De winnaar ontvangt 10.000 euro en een kunstwerk van een student van de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten Den Haag.

De Jos Brink Innovatieprijs is bedoeld voor een persoon of organisatie die zich op inspirerende wijze inzet of heeft ingezet voor de acceptatie en veiligheid van de lhbti-gemeenschap. Deze prijs gaat dit jaar naar Naomie Pieter, die feesten voor lesbische vrouwen organiseert.

De jury bestaat dit jaar uit Ellie Lust, Hanna van Vliet, Afiah Vijlbrief, Thorn Roos de Vries, en Pete Wu. De prijs is vernoemd naar de in 2007 overleden televisiepresentator, acteur en schrijver Jos Brink en wordt iedere twee jaar uitgereikt. Vanwege de coronacrisis was de zevende editie van de uitreiking online te volgen.