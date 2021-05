De vipeditie van het RTL 4-programma Beat The Champions tikte zaterdagavond net de miljoen kijkers aan. De show belandde daarmee op de derde plek op de kijkcijferlijst, blijkt uit de cijfers van de Stichting KijkOnderzoek.

In Beat The Champions krijgen quizliefhebbers de kans om het solo op te nemen tegen vijf 'champions': Diederik Jekel, Cindy Hemink, Abel Gilsing, Nynke de Jong en Devrim Aslan.

Hoe meer champions de kandidaat durft uit te dagen, hoe hoger het geldbedrag is dat hij of zij kan winnen, maar ook hoe groter het risico is om alles te verliezen. De presentatie is in handen van Chantal Janzen.

Op de tweede plek stond de Champions League-finale tussen Chelsea en Manchester City (1-0) op SBS6. Ook hier keken iets meer dan een miljoen mensen naar. Het best bekeken programma van de avond was het NOS Journaal van 20.00 uur (anderhalf miljoen kijkers).

De dagtop 5 van zaterdag 28 mei 1. NOS Journaal van 20.00 uur (NPO1) - 1.592.000 kijkers

2. Champions League (SBS6) - 1.096.000 kijkers

3. Beat The Champions VIPS (RTL 4) - 1.068.000 kijkers

4. BankGiro Miljonairs (RTL 4) - 832.000 kijkers

5. NOS Journaal van 18.00 uur (NPO1) - 716.000 kijkers