De reünie van de sitcom Friends is door 773.000 kijkers gezien op SBS6. Het praatprogramma waarin de zes acteurs terugblikken op hun tijd in de serie eindigde daarmee op de dertiende plek van best bekeken programma's van de vrijdag.

Friends: The Reunion was in de afgelopen maanden meerdere keren uitgesteld vanwege de maatregelen rondom het coronavirus. De special werd uiteindelijk begin april opgenomen.

Tijdens de reünie kwamen acteurs Jennifer Aniston, Lisa Kudrow, Courteney Cox, Matt LeBlanc, David Schwimmer en Matthew Perry weer bij elkaar om te praten over hun tijd in de sitcom die liep van 1994 tot 2004. De reünie was donderdag al op streamingdienst HBO Max te bekijken.

De best bekeken programma's van de avond waren het NOS Journaal van 20.00 uur en de speciale nieuwsuitzending van de persconferentie van Mark Rutte en Hugo de Jonge op NPO1, beide met ruim 1,8 miljoen kijkers. De persconferentie werd in totaal (met ook de uitzendingen op RTL 4 en SBS6 meegerekend) door ruim drie miljoen kijkers gezien.

Talkshow De Vooravond eindigde met de laatste aflevering van het huidige seizoen net buiten de top vijf van best bekeken programma's. Het praatprogramma van Fidan Ekiz en Renze Klamer staat op de zevende plaats met 1,06 miljoen kijkers.

